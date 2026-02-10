Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Jutta Leerdam ist ein Star in den sozialen Medien. Mit dem umstrittenen US-Influencer Jake Paul an der Seite zieht sie die Blicke auf sich. Auf dem Eis liefert sie ab.
Mailand - Als Eisschnellläuferin Jutta Leerdam nach ihrem ersehnten Olympia-Coup von Mailand die Freudentränen herunterliefen, gab selbst das sonst so perfekte Make-up der 27-Jährigen nach. "Oh ja, mein Make-up war überall", sagte die Niederländerin, die ihr erstes olympisches Gold über die 1.000 Meter in der Nacht im "TeamNL"-Haus feierte. Mit dabei war auch ihr Verlobter, der US-Influencer Jake Paul, der kaum von ihrer Seite wich.