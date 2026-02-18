Olympische Winterspiele: Dürr im Slalom auf Medaillenkurs - Shiffrin klar vorn

2 Lena Dürr zeigte im Olympia-Slalom einen starken ersten Lauf. Foto: Michael Kappeler/dpa

Skirennfahrerin Lena Dürr legt bei Olympia wieder mal einen starken ersten Lauf hin. Belohnt sie sich diesmal? US-Star Mikaela Shiffrin steuert im letzten Alpin-Event der Winterspiele auf Gold zu.











Cortina d'Ampezzo - Skirennfahrerin Lena Dürr geht mit guten Medaillenaussichten ins olympische Slalom-Finale. Die 34-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang in Cortina d'Ampezzo auf Rang zwei. Ihr Vorsprung auf die drittplatzierte Schwedin Cornelia Öhlund beträgt 0,18 Sekunden, der auf die Schweizerin Camille Rast auf Rang vier 0,23 Sekunden. Auch Emma Aicher hat als Achte noch Podestchancen - sie liegt 0,32 Sekunden hinter Öhlund. Die Entscheidung auf der Piste Olimpia delle Tofane fällt ab 13.30 Uhr.