Einen Eishockeyspieler wie Leon Draisaitl hat es in Deutschland noch nie gegeben. Die Aufmerksamkeit in Deutschland für seine Leistungen in der NHL ist aber gering. Das könnte sich nun ändern.
Mailand - Zumindest mit der deutschen Olympia-Geschichte ist der Name Draisaitl bereits fest verbunden. Deutschlands aktueller Fahnenträger Leon Draisaitl war noch nicht geboren, als sein Vater Peter den berühmtesten Penalty der deutschen Eishockey-Historie vergab. Am 18. Februar 1992 stand Deutschland in Meribel vor einer Sensation und hatte Kanada um den späteren NHL-Superstar Eric Lindros am Rande einer Viertelfinalniederlage. Zehn Millionen TV-Zuschauer sahen zu, als der von Peter Draisaitl im Penaltyschießen geschossene Puck genau auf der Linie liegen blieb und Deutschland scheiterte. Sogar die "Tagesschau" wurde damals verschoben.