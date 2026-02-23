Olympische Winterspiele: Das waren die unglaublichsten Momente

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina sind Geschichte. Neben Höchstleistungen und Überraschungen in den Wettkämpfen sorgten auch wieder zahlreiche Geschichten abseits des Sports für Aufsehen - ob Heiratsanträge, Fremdgeh-Geständnis oder ein Hund im Zielsprint.
Am Sonntag sind die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu Ende gegangen. Deutschland lieferte mit Ski-Cross-Star Daniela Maier oder Skispringer Philipp Raimund überraschende Goldgewinner und landete am Ende auf Platz fünf im Medaillenspiegel, sorgte unter anderem mit Franziska Preuß' Abschied vom Biathlon aber auch für emotionale Momente. Neben Höchstleistungen, überraschenden Siegen und bitteren Niederlagen in den Wettkämpfen lieferten die Spiele in Italien aber auch abseits des Sports eine Fülle an Geschichten, die noch lange in Erinnerung bleiben dürften. Ein Überblick über die denkwürdigsten Momente.