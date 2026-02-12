Finnlands Skisprung-Team sorgt bei den Olympischen Winterspielen nur neben der Schanze für Schlagzeilen. Der Trainer muss mit sofortiger Wirkung nach einem Vorfall abreisen.
Predazzo - Der finnische Skisprung-Trainer Igor Medved ist wegen seines Verhaltens durch das Nationale Olympische Komitee Finnlands von Olympia in Italien ausgeschlossen worden. "Medved ist heute nach Hause gereist. Es geht um Alkoholprobleme", sagte Janne Hänninen, NOK-Direktor Finnlands. "Wir nehmen den Regelverstoß sehr ernst und haben umgehend reagiert."