Olympische Winterspiele: Aicher und Weidle-Winkelmann scheiden in Super-G aus

Nach zwei Medaillen geht Deutschlands Ski-Duo mit großen Ambitionen in den olympischen Super-G. Doch dann patzen beide - ähnlich wie andere Favoritinnen.
Nach zwei Medaillen in den ersten Rennen haben die deutschen Skirennfahrerinnen im olympischen Super-G eine Enttäuschung erlebt. Die als Mitfavoritinnen gestarteten Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann schieden auf dem schwierigen Kurs in Cortina d’Ampezzo jeweils nach Fahrfehlern aus. Aicher verpasste es vorerst, als erste Deutsche seit Katja Seizinger 1998 drei Olympia-Medaillen bei denselben Spielen zu gewinnen.