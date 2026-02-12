Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund erlebt aufregende Tage. Vor dem Start auf der Großschanze berichtet er davon - und erzählt von einem früheren Streit mit dem Bundestrainer.
Predazzo - Feiern im Teamhotel, Medien-Marathon und schlaflose Stunden: Vor seiner nächsten Medaillen-Mission pendelt Philipp Raimund zwischen den Vorzügen und Herausforderungen eines Olympiasiegers. In der Villa di Bosco schwitzte der Gold-Gewinner bei zwei Saunagängen, genoss einen euphorischen Empfang. Abends kam er dann schwer zur Ruhe.