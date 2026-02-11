Olympische Winterspiele 2026: Silber für Rennrodlerinnen Eitberger und Matschina im Doppelsitzer

Bei der Olympia-Premiere des Wettbewerbs muss sich das Duo nur den Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer geschlagen geben.
Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben den historischen ersten Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen knapp verpasst. Bei der Premiere des Wettbewerbs auf der größten Bühne gewann das Duo am Mittwochabend Silber, Gold ging an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Die Weltmeisterinnen und Topfavoritinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich mussten sich nach einem engen Rennen mit Bronze begnügen. Anders als im Einsitzer gibt es bei den Doppelsitzern nur zwei Läufe.