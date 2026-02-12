Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch darf wegen eines Helms mit Bildern getöteter Sportler nicht bei Olympia starten. Das IOC bleibt hart - und löst Wut in der Ukraine aus.
Wütend und enttäuscht packte Wladislaw Heraskewytsch nach der Eskalation bei Olympia seinen Skeleton-Helm ein. In Tränen aufgelöst erklärte IOC-Präsidentin Kirsty Coventry den Ausschluss des Ukrainers von den Wettbewerben in Italien. Der Streit um den Kopfschutz des 27-Jährigen mit Bildern von im Krieg gegen Russland getöteten Sportkollegen führte die Winterspiele in ein sportpolitisches Drama.