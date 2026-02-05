1 Unser Reporter Jochen Klingovsky blickt in den Tag. Foto: Jochen Klingovsky

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.











Zum dritten Mal in Italien, zum zweiten Mal in Cortina d’Ampezzo, zum ersten Mal in Mailand. Zum 25. Mal finden in diesen Tagen Olympischen Winterspiele statt. Und neben Mailand und Cortina sind weitere Destinationen in Norditalien Schauplatz der Wettbewerbe. 189 deutsche Sportlerinnen und Sportler werden auf Pisten und Schanzen, auf dem Eis und im Schnee, in Loipen und Eiskanälen um Medaillen kämpfen – und auch unsere Reporter sind live dabei.