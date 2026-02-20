Olympische Winterspiele 2026: Laura Nolte im Bob auf Goldkurs – Pistorius feuert an

Laura Nolte beginnt im Zweierbob bei Olympia mit Start- und Bahnrekord - und wird sofort von US-Rivalin Kaillie Armbruster Humphries gekontert. Doch Nolte hat eine Antwort.
Laura Nolte kämpft auch im Zweierbob um olympisches Gold mit. Unter den Augen von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) holte sich die Sportsoldatin mit Anschieberin Deborah Levi bei den Winterspielen in Cortina d’Ampezzo die Halbzeit-Führung. Vor den beiden abschließenden Läufen an diesem Samstag haben die beiden Peking-Olympiasiegerinnen 0,18 Sekunden Vorsprung auf Lisa Buckwitz und Neele Schuten. Fünf Hundertstelsekunden dahinter folgt auf Platz drei US-Pilotin Kaillie Armbruster Humphries, die mit Jasmine Jones fährt.