Olympische Winterspiele 2026: Hasswelle gegen 19 Jahre alte Skispringerin nach Olympia-Aus

Pola Beltowska geht schon mit Angst in den Mixed-Wettbewerb. Dann patzt sie - und Polen scheidet aus. Die Folge sind massive Hasskommentare. Der Verband verurteilt das in aller Schärfe.
Die polnische Skispringerin Pola Beltowska ist nach dem vorzeitigen Ausscheiden ihres Teams im olympischen Mixed-Wettbewerb massiv in sozialen Netzwerken angefeindet worden. Die 19 Jahre alte Olympia-Debütantin war als erste Springerin ihres Teams mit 82 Metern die Schwächste in ihrer Gruppe gewesen, Polen verpasste den Einzug in den zweiten Durchgang.