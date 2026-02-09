Olympische Winterspiele 2026: Geburt per Videoschalte – Vaterfreuden bei Rodler Kindl

1 Wolfgang Kindl wurde am Sonntag Achter. Foto: AFP/STEFANO RELLANDINI

Plötzlich Papa aus der Ferne: Olympia-Rodler Wolfgang Kindl erlebt die Geburt seines Kindes am Handy.











Link kopiert



Mit so einem hektischen Montagmorgen hätte der frühere Rodel-Weltmeister Wolfgang Kindl nicht gerechnet. In der Früh kam die Nachricht, dass die Geburt seines zweiten Kindes unmittelbar bevorsteht - und kurz darauf war er auch schon per Videocall zugeschaltet. Dabei war der errechnete Geburtstermin erst zwei Monate später. „Es war echt sehr überraschend heute in der Früh ein Anruf - und dann ist es schon losgegangen“, erzählte Kindl im ORF. „Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist.“