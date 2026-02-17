Olympische Winterspiele 2026: Deutsche Biathlon-Staffel der Männer verpasst Medaille

Zwischenzeitlich führen die deutschen Biathleten in Antholz. Am Ende der Männerstaffel gibt es nur den vierten Rang. Olympiasieger wird der große Favorit Frankreich.
Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer ist bei den Olympischen Winterspielen zum zweiten Mal nacheinander leer ausgegangen. Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn mussten sich wie zuletzt schon 2022 nach schwachen Schießleistungen mit dem vierten Platz begnügen und warten im Herrenteam weiterhin auf ihre erste Medaille in Antholz. Schon in den vorangegangenen drei Einzelrennen hatte es nicht für das Podest gereicht.