Olympische Winterspiele 2026: Bronze für Rennrodler Wendl und Arlt im Doppelsitzer

1 Tobias Wendl und Tobias Arlt sicherten Deutschland bei Olympia die nächste Medaille Foto: IMAGO/Oryk HAIST/IMAGO

Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt gewinnen in Cortina d’Ampezzo die Bronzemedaille. Es ist bereits die vierte Medaille für das deutsche Rodel-Team in Norditalien.











Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Cortina d’Ampezzo die Bronzemedaille gewonnen. Die sechsmaligen Olympiasieger rasten bei den Winterspielen nach zwei Läufen im Cortina Sliding Centre auf Rang drei und mussten sich nur den neuen Olympiasiegern Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner aus Italien sowie Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich geschlagen geben.