Olympische Winterspiele 2026: Brasilianer Pinheiro Braathen holt historisches Ski-Gold

Lucas Pinheiro Braathen rast im Riesenslalom von Bormio zum Sieg und schreibt Geschichte. Ein Superstar muss sich erneut geschlagen geben.

Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen ist ein historischer Olympia-Coup gelungen. Mit seinem Sieg im Riesenslalom von Bormio holte der 25-Jährige die erste Medaille für Brasilien und für einen Südamerikaner bei Winterspielen überhaupt. Der Schweizer Superstar Marco Odermatt hatte 0,58 Sekunden Rückstand und musste sich mit Silber begnügen. Bronze ging an Odermatts Teamkollegen, den Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).

Odermatt ohne Goldmedaille

Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen startet seit 2024 für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Er ist eine der schillerndsten Figuren im alpinen Ski-Weltcup. In den Wochen vor den Winterspielen in Italien war er bereits gut in Form und fuhr im Riesenslalom gleich dreimal nacheinander auf das Podest.

Odermatt, der Riesentorlauf-Olympiasieger von 2022 und langjährige Alpin-Dominator, beendet die Spiele in Italien indes ohne Goldmedaille. In der Team-Kombination hatte er zusammen mit Meillard Silber geholt, im Super-G Bronze.