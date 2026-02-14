Olympische Winterspiele 2026: Brasilianer Pinheiro Braathen holt historisches Ski-Gold

Lucas Pinheiro Braathen rast im Riesenslalom von Bormio zum Sieg und schreibt Geschichte. Ein Superstar muss sich erneut geschlagen geben.
Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen ist ein historischer Olympia-Coup gelungen. Mit seinem Sieg im Riesenslalom von Bormio holte der 25-Jährige die erste Medaille für Brasilien und für einen Südamerikaner bei Winterspielen überhaupt. Der Schweizer Superstar Marco Odermatt hatte 0,58 Sekunden Rückstand und musste sich mit Silber begnügen. Bronze ging an Odermatts Teamkollegen, den Slalom-Weltmeister Loic Meillard (+1,17).