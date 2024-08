Olympische Spiele: Tom Cruise übergibt mit Stunt an Los Angeles

Gerüchte kursierten schon länger, kurz vor Mitternacht wurden sie wahr: Bei der Abschlussfeier in Paris am Sonntagabend (11. August) übergab Hollywoodstar Tom Cruise (62) die Olympischen Spiele mit einem Stunt an den nächsten Ausrichter Los Angeles. Der Schauspieler, der bekannt dafür ist, seine Filmstunts selbst zu machen, sprang durch ein Seil gesichert vom Stade de France, schnappte sich die Olympia-Flagge von Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass (70), und Star-Turnerin Simone Biles (27) und braust damit auf einem Motorrad aus dem Stadion.

Ab nach Hollywood

Weiter ging es für die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem vorab aufgezeichneten Video. Darin wurde die Reise der Flagge durch die Straßen von Paris, vorbei an Wahrzeichen wie dem Eiffelturm, zu einem wartenden Flugzeug gezeigt. "Ich bin auf dem Weg", sagte Cruise, während er zu den Klängen von "By the Way" der US-Band Red Hot Chili Peppers über Kalifornien seine Fallschirmspringerausrüstung anlegte.

Lesen Sie auch

Dann sprang Cruise aus dem Flugzeug und machte sich auf den Weg zum ikonischen Hollywood-Schild, wo er die "O"s in olympische Ringe verwandelte, bevor er die Flagge an die olympische Radfahrerin Kate Courtney (28) weitergab. Courtney fuhr mit Hilfe der Olympioniken Michael Johnson (56) und Jagger Eaton (23) durch Los Angeles zu einem Konzert der Red Hot Chili Peppers am Venice Beach, bei der Strandparty traten auch die US-Stars Billie Eilish (22) und Snoop Dogg (52) auf.

Tom Cuise bereits bei Olympia 2004 aktiv

Cruise ist seit langem ein Fan und Unterstützer der Olympischen Spiele und trug 2004 die olympische Fackel im Dodger Stadium beim Los-Angeles-Teil des olympischen Fackellaufs. Er war auch bei verschiedenen Veranstaltungen der jüngsten Spiele in Paris anwesend, darunter einige Schwimmwettkämpfe am 27. Juli, die Qualifikationsrunde der Frauengymnastik am 28. Juli und das Goldmedaillenspiel der Frauenfußballerinnen am 10. August, bei dem die USA den Sieg gegen Brasilien errangen.

Die Olympischen Spiele finden von 14. bis zum 30. Juli 2028 nach 1932 und 1984 zum dritten Mal in Los Angeles statt.