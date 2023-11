Olympische Spiele: So gibt es die neuen Tickets für Paris 2024

Regio-Sportler und ihr Traum von Paris 2024 Maren Weigel hofft auf den großen Wurf

Die Olympischen Spiele 2024 beginnen in genau acht Monaten. In unserer Serie stellen wir Athletinnen und Athleten vor, die in Frankreich erfolgreich sein wollen. Zu ihnen gehört eine ehrgeizige Handballerin aus Metzingen.