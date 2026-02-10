Olympische Spiele: Rodlerin Taubitz rast zu Olympia-Gold – Fräbel patzt

Nach dem Sturz-Drama in Peking feiert Julia Taubitz ihr erstes olympisches Gold. Damit ist ihre Titelsammlung im Eiskanal komplett.
Julia Taubitz stieß einen Jubelschrei aus, schlug die Hände vors Gesicht und blieb für einen Moment auf ihrem Schlitten liegen. Dann herzten die deutschen Teamkolleginnen die neue Rodel-Olympiasiegerin, die mit dem Gold-Triumph in Cortina d’Ampezzo ihre schlimme Enttäuschung von Peking 2022 endgültig vergessen machte. Vor vier Jahren hatte Taubitz dort mit ihrem Sturz ein olympisches Fiasko erlebt, nun durfte sie wie schon Max Langenhan im Männer-Einsitzer über den Olympiasieg jubeln und sich umarmen lassen.