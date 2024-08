Olympische Spiele: Rhythmische Sportgymnastik: Von Schmiden über Kienbaum nach Paris

Die Einzelgymnastinnen Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov sowie die Nationalgruppe sind am Sonntag ins Olympische Dorf eingezogen.











Seitdem sich die besten deutschen Gymnastinnen im Trainingscamp in Kienbaum gemeinsam die olympische Eröffnungsfeier in Paris angeschaut haben, wächst die Vorfreude in ihren Reihen stetig. Aber auch die Anspannung und die Nervosität steigen von Tag zu Tag. Am Donnerstag beginnen für Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden und Margarita Kolosov (SC Potsdam) dann endlich die Spiele. Die Gymnastinnen der Nationalgruppe, die ebenfalls im Bundesstützpunkt in Schmiden trainieren, müssen einen Tag länger auf ihren Auftritt warten. Anja Kosan, Daniella Kromm, Alina Oganesyan, Hannah Vester und Emilia Wickert starten am Freitag in die Qualifikation.