Olympische Spiele: Popp führt Olympia-Aufgebot der DFB-Frauen an

6 Auf Starangreifer Georg Grozer ruhen die Hoffnungen bei Olympia. Foto: Loris Cerquiglini/LiveMedia/DPPI/dpa

Mannschaftssportler, Turnteam und eine tragische Figur der Tokio-Spiele: Deutschlands Olympia-Kader für Paris nimmt weiter Form an. Eine Nominierungsrunde steht noch bevor.











Link kopiert



Frankfurt/Main - Kapitänin Alexandra Popp führt das 18-köpfige Aufgebot der Fußballerinnen für die Olympischen Spiele in Paris an. Die 33-Jährige ist im DFB-Team von Bundestrainer Horst Hrubesch die einzige verbliebene Spielerin, die 2016 in Rio de Janeiro beim Gold-Triumph auf dem Rasen stand. Die Fußballerinnen sind Teil der vierten Nominierungsrunde, in der der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) an 215 Athletinnen und Athleten ein Ticket für Paris vergab.