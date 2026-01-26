1 Die Fackel tourt seit Dezember durch Italien. (Archivbild) Foto: Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Press/dpa

Die Flamme ist in der ersten der beiden Gastgeberstädte der diesjährigen Winterspiele angekommen. Bis Mailand sind es noch anderthalb Wochen.











Cortina d'Ampezzo - Anderthalb Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele ist das olympische Feuer in Cortina d'Ampezzo angekommen, einer der beiden offiziellen Gastgeberstädte. Die Fackel traf auf den Tag genau 70 Jahre nach Beginn der ersten Winterspiele wieder in Cortina ein. Die 6.000-Einwohner-Gemeinde in den italienischen Alpen war bereits 1956 Austragungsort. Dieses Jahr ist der Ort zusammen mit Mailand wieder an der Reihe.