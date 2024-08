1 Ogunleye hat die 20-Meter-Marke geknackt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Die Olympia-Siegerin im Kugelstoßen heißt Yemisi Ogunleye. Nach einem schwachen start steigerte sie sich gewaltig.











Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat bei den Olympischen Spielen in Paris überraschend die Goldmedaille gewonnen. Die 25 Jahre alte Mannheimerin gewann mit 20,00 Metern das erste deutsche Gold in dieser Leichtathletk-Disziplin seit 1996. Damit tritt sie in die großen Fußstapfen von Astrid Kumbernuss. Bemerkenswert. Noch beim ersten Versuch war Ogunleye gestürzt und knallte aufs Knie.