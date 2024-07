Olympische Spiele: König Felipe VI. schwört spanische Athleten ein

1 König Felipe VI. nebst seiner Gattin Letizia (r.) in der spanischen Botschaft in Paris. Foto: imago/CordonPress

Auch Felipe VI. und Letizia von Spanien lassen sich die olympischen Sommerspiele in Paris nicht entgehen. Vor Ort schwor der König die Athleten seines Landes auf den Wettbewerb ein. Was es bedeutet, bei Olympia anzutreten, weiß er selbst nur zu gut.











Die Promi-Dichte in der französischen Hauptstadt Paris wächst und wächst angesichts der bevorstehenden Olympia-Eröffnung am Freitagabend (26. Juli). Nach den dänischen Royals König Frederik (56) samt Ehefrau Mary (52) weilen inzwischen auch Spaniens König Felipe VI. (56) nebst Königin Letizia (51) von Spanien in der Stadt der Liebe. In der spanischen Botschaft in Paris empfingen die beiden die Sportlerinnen und Sportler, die ihr Land in den kommenden Tagen bei den Olympischen Sommerspielen vertreten werden.