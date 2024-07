Olympische Spiele in Paris: Fernseher anschreien: So will Taylor Swift die US-Athleten anfeuern

"Fernseher anschreien": So will Taylor Swift die US-Athleten anfeuern

1 Taylor Swift: "Ich bin so bereit, meinen Fernseher anzuschreien und diese Athleten anzufeuern" Foto: imago/TT / Christine Olsson/TT

Auch während ihrer laufenden Tour verliert US-Superstar Taylor Swift nicht den Blick auf die frisch eröffneten Olympischen Spiele in Paris. Um ihre Landsleute zu unterstützen, will sie aus vollem Herzen ihren "Fernseher anschreien".











Link kopiert



Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 in Paris machten hartnäckige Gerüchte die Runde, dass US-Superstar Taylor Swift (34) bei den Eröffnungsfeierlichkeiten auftreten könnte. Da sie derzeit mit ihrer "The Eras Tour" in Europa unterwegs ist, hätte eine Performance auf dem Pariser Eiffelturm wohl durchaus in ihren straffen Zeitplan gepasst. Letztendlich wurde ihren berühmten Kolleginnen Lady Gaga (38) und Céline Dion (56) die Ehre zuteil, das weltgrößte Sportevent mit einer Bühnenperformance zu eröffnen.