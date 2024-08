Olympische Spiele in Paris: Die Latte für künftige Olympia-Städte liegt hoch

Olympische Spiele in Paris

1 Paris bietet für die Olympischen Spiele die perfekte Kulisse. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Olympischen Spiele an der Seine waren ein voller Erfolg – das erleichtert eine deutsche Bewerbung nicht, meint unser Olympia-Reporter Jochen Klingovsky.











Link kopiert



Wer vom Olympia-Virus befallen ist, kann einiges schlucken. Auch mal Unappetitliches. Nachdem sie mit der deutschen Mixed-Staffel Gold gewonnen hatte, wollte Triathletin Lisa Tertsch nicht länger über die Wasserqualität in der Seine reden. „Wenn ich in zwei Tagen krank werde“, sagte die Olympiasiegerin, „dann ist das für mich auch in Ordnung.“