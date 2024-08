Olympische Spiele in Paris: Basketballerinnen mit klarer Niederlage gegen die USA

Die deutschen Basketballerinnen haben bei den Olympischen Spielen ihr drittes Gruppenspiel erwartungsgemäß verloren. Gegen Olympiasieger und Topfavorit USA setzte es in Lille eine deutliche 68:87 (29:41)-Niederlage. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis hatte den Viertelfinal-Einzug aber zuvor mit zwei Siegen über Europameister Belgien sowie Japan perfekt gemacht. Die USA um Topwerferin Jackie Young (19 Punkte) haben alle ihre drei Spiele souverän gewonnen.

Für das deutsche Team erzielten Satou Sabally (15), Alexis Peterson (14) und Leonie Fiebich (10) eine zweistellige Anzahl an Punkten. Auf wen Deutschland im Kampf um den Halbfinal-Einzug am Mittwoch in Paris trifft, entscheidet sich erst bei der Auslosung am späten Sonntagabend. Wahrscheinlichste Gegnerinnen sind Vize-Europameister Spanien oder Serbien.

USA seit 1996 jedes olympische Turnier gewonnen

Auch in einem Testspiel in London hatte Deutschland kurz vor den Sommerspielen deutlich gegen das Top-Team verloren. Die USA haben seit der Goldmedaille von Atlanta 1996 jedes olympische Turnier der Basketballerinnen gewonnen. Auch diesmal gilt ein Titel des Teams um Brittney Griner und Diana Taurasi als Formsache.