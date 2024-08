Olympische Spiele: Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov: Mit 17 Jahren schon sportliche Legende

1 Zwei Gymnastinnen, die stolz auf sich sein können: Margarita Kolosov (links) und Darja Varfolomeev. Foto: /Eva Herschmann

Darja Varfolomeev, die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik vom TSV Schmiden, und die viertplatzierte Margarita Kolosov, die ebenfalls im Stützpunkt trainiert, sind am Montagabend zuhause angekommen – und machen jetzt erst einmal drei Wochen Urlaub.











Um kurz nach 20 Uhr ist der Zug aus Köln am Montagabend im Stuttgarter Hauptbahnhof angekommen. Mit an Bord waren die Olympiasiegerin und die Viertplatzierte in der Rhythmischen Sportgymnastik von den Spielen in Paris. Und Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov wurden schon sehnsüchtig erwartet. Von ihren Eltern, von Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull sowie einer Delegation vom Bundesstützpunkt Schmiden, angeführt von Standortmanagerin Sina Maier. Vor allem aber von Torri, dem Chihuahua von Darja Varfolomeev, dem es wohl als einzigem reichlich egal sein dürfte, dass sein Frauchen gerade Sportgeschichte geschrieben hat.