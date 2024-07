Olympische Spiele: Butkereit im Olympia-Finale - Judoka hat Medaille sicher

Paris - Miriam Butkereit hat für den Deutschen Judo-Bund (DJB) bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Medaille erkämpft. Die 30-Jährige gewann ihr Halbfinale in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm gegen die österreichische Weltranglistendritte Michaela Polleres und hat damit mindestens Silber sicher. Es ist der größte Erfolg ihrer Karriere. Das Finale ist für 17.38 Uhr angesetzt.

Butkereit war mit einem Freilos in ihre Olympia-Premiere gestartet. In ihrem ersten Kampf in der Champ-de-Mars-Arena setzte sie sich gegen die Australierin Aoife Coughlan, danach gegen die Belgierin Gabriella Willems durch. Im Halbfinale war Gegnerin Polleres, die bei den Spielen in Tokio vor drei Jahren Silber geholt hatte und von der früheren deutschen Judo-Olympiasiegerin Yvonne Snir-Bönisch trainiert wird, favorisiert. Doch Butkereit, die aus Glinde stammt und inzwischen für den SV Halle kämpft, siegte im Golden Score.