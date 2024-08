Nach den Olympischen Spielen ist vor den Olympischen Spielen: zumindest eine Sache haben der Gastgeber der diesjährigen Spiele und der kommenden gemeinsam. Wie Paris in diesem Jahr wird Los Angeles in vier Jahren zum dritten Mal Olympia ausrichten. 1932 und 1984 fanden die Wettkämpfe schon in der US-Metropole am Pazifik statt – und 2028 wieder.

Vier Jahre bleiben also noch für die Stadt der Engel, um sich für das größte Sportevent der Welt herauszuputzen und die Sportstätten herzurichten. Die Messlatte haben die Organisatoren in Paris jedenfalls ziemlich hochgelegt.

Lesen Sie auch

Viel bekannt ist zu Olympia 2028 noch nicht – jedoch steht schon fest, welche Sportarten neu ins Programm mit aufgenommen werden, und welche gestrichen werden. Die Gastgeber haben seit einiger Zeit die Möglichkeit, dem Internationalen Olympischen Komittee (IOC) Vorschläge zu unterbreiten.

Welche Sportarten werden bei Olympia 2028 nicht mehr dabei sein?

So hatte in Paris „Breaking“ sein Debüt gefeiert. Weitere Medaillen werden in der jungen Sportart in L.A. jedoch nicht vergeben, sie wird wieder aus dem olympischen Programm gestrichen.

Auch die Zukunft des Boxsports bei Olympia ist ungewiss. Nach derzeitigem Stand steht Boxen vorerst nicht auf dem Programm. Die finale Entscheidung darüber will das IOC im kommenden Jahr fällen. Das IOC liegt mit dem Verband IBA im Clinch. Wegen Korruption wurde gleich der ganze Verband ausgeschlossen, die Boxkämpfe organisierte das IOC in Paris auf eigene Faust. Das soll es künftig aber nicht mehr geben. Das Verhältnis zwischen olympischer Dachorganisation und Boxverband hat sich während Olympia aber eher noch verschlechtert. Unter anderem wurde die Debatte um das Geschlecht der algerischen Olympiasiegerin Imane Khelif bewusst von der IBA lanciert. Mehrere nationale Verbände wollen das Aus bei Olympia aber noch abwenden und organisieren sich deshalb neu.

Olympia 2028: Welche Sportarten sind neu im Programm?

Baseball und Softball erfreuen sich in den USA – und beispielsweise auch in Japan – großer Beliebtheit. Deshalb ist die Entscheidung beide Sportarten – Baseball für Männer, Softball für Frauen – auch bei Olympia Spiele auszutragen, wenig verwunderlich. Möglicherweise könnten auch Stars aus der Major League Baseball (MLB), der nordamerikanischen Profiliga, mit von der Partie sein. Baseball und Softball waren auch schon mehrfach im olympischen Programm vertreten, zuletzt 2021 in Tokio. Die Sportarten haben in Paris also nur eine Pause eingelegt.

Die besten Baseballspieler der Welt – hier der Japaner Shohei Ohtani – spielen in der MLB. Und in vier Jahren auch bei Olympia? Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Darren Lee

Noch ein Sport mit nordamerikanischem Bezug, der bei Olympia im Land der unbegrenzten Möglichkeiten dabei sein wird, ist Lacrosse. Es gilt als schnellster Mannschaftssport überhaupt. Vor allem an US-Universitäten wird das Spiel mit dem Schläger mit Fangnetz (Crosse) viel gespielt. Seine Wurzeln hat der Sport in Kanada, wo er neben Eishockey zum Nationalsport gehört. Auch Lacrosse ist ein Rückkehrer zu Olympia: bei den Spielen 1904 und 1908 war es Teil des olympischen Programms. In Los Angeles wird es auf einem kleineren Feld als üblich gespielt.

Die Ursprünge von Lacrosse stammen von indigenen Völkern. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Evan Sayles

Cricket gehört zu den beliebtesten Sportarten der Welt. Schätzungsweise verfolgen weltweit regelmäßig 2,5 Milliarden (!) Menschen professionelle Partien – denn der Sport hat besonders in bevölkerungsreichen Ländern und den Staaten, die zur englischen Krone gehörten, viele Fans. In Indien oder Pakistan rangiert es in der Beliebtheit sogar noch vor Fußball. Einmal war Cricket schon bei Olympia dabei – im Jahr 1900. In Los Angeles wird es nun in einer kurzen Variante (Twenty20) gespielt.

Cricket ist in Deutschland relativ unbekannt. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Stuart Leggett

Kaum ein Sport hat in den vergangenen Jahren einen größeren Boom in Deutschland erfahren als American Football. Die Partien der National Football League (NFL) sind Quotenbringer im linearen TV, kein Wunder, dass die nordamerikanische Liga Deutschland – und andere Länder in Europa – längst als Markt entdeckt haben. Auch reguläre Saisonspiele fanden und finden hierzulande inzwischen statt.

Bei Olympia in L.A. wird der „kleine Bruder“ vertreten sein: Flag Football. Bei der Variante tragen die Spieler keine Schutzkleidung, das Spiel ist wesentlich weniger körperlich. Ziel des Spiels ist ebenfalls ein Touchdown, wird eines der drei Bänder am Gürtel von einem Gegenspieler herausgezogen, gilt dies als Tackle. Übrigens: große Stars aus der NFL haben schon ihr Interesse bekundet, bei den Spielen in Los Angeles dabei sein zu wollen – auch im Flag Football.

Kaum zu glauben, aber Squash war noch nie olympisch. Nun hat es geklappt, in den USA feiert der Rückschlagsport, der sich auch in Deutschland großer Beliebtheit erfreut, seine Premiere. 2012 hatte Squash bereits auf der Liste möglicher Sportarten gestanden, verfehlte aber dann die nötige Mehrheit in den IOC-Gremien. Insgesamt hatte sich die Sportart viermal vergeblich um die Aufnahme beworben. Das hat sich nun ausgezahlt.

Olympia 2024: Welche Änderungen gibt es sonst noch?

Beim Modernen Fünfkampf wird es Veränderungen im Regularium geben. Das hatte schon vor den Spielen von Paris festgestanden. Nach großer Kritik am Springreiten und den vielen Vorwürfen – im Raum stand Tierquälerei - wird darauf künftig verzichtet. Weil die Tiere den Athletinnen und Athleten zugelost wurden, war es immer wieder zu unschönen Szenen gekommen. Die Reitwettbewerbe werden durch ein „Obstacle Race“ ersetzt. Dabei muss ein Parcours mit Hindernissen möglichst schnell durchquert werden.

Im Rudern wird der Leichtgewichts-Doppelzweier aus dem Programm genommen und durch einen sogenannten Beach-Sprint ersetzt. Damit wird zum ersten Mal bei Olympia entlang einer Küste gerudert.