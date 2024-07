Was bedeuten die Farben der Olympischen Ringe?

Was bedeuten die Olympischen Ringe?

1 Die fünf Ringe auf weißem Hintergrund haben eine besondere Bedeutung. Foto: imago/Sven Simon/imago sportfotodienst

Blau, Rot, Gelb, Schwarz und Grün auf weißem Hintergrund: Das sind die Farben der Olympischen Ringe, die auch die diesjährigen Sommerspielen in Paris begleiten. Im Artikel erfahren Sie, wofür dieses Symbol eigentlich steht.











Link kopiert



Auch bei den Sommerspielen in Paris sind sie wieder zu sehen: Die fünf Olympischen Ringe. Schon seit langem sind sie ein Symbol für die Olympischen Spiele und begleiten diese sowohl im Winter als auch im Sommer. Aber für was stehen die Ringe eigentlich? Wir erklären in diesem Artikel ihre Bedeutung.