Olympische Spiele 2024: Scholz kommt zu Olympia-Eröffnungsfeier in Paris

1 Bundeskanzler Olaf Scholz wird bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris dabei sein. Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Bundeskanzler Scholz (SPD) wird am Freitag kommender Woche die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris besuchen. Die Zeremonie wird erstmals nicht in einem Stadion, sondern entlang der Seine ausgetragen.











Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag kommender Woche die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris besuchen. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag mit. „Der Bundeskanzler und die Bundesregierung wünschen allen Athletinnen und Athleten erfolgreiche Wettkämpfe und unvergessliche sportliche Augenblicke“, sagte Hoffmann weiter. Wie üblich bei Eröffnungsfeiern von Olympischen Spielen werden neben Scholz auch zahlreiche andere Staats- und Regierungschefs erwartet.