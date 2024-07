Olympische Spiele 2024: Papst fordert zu Olympia weltweiten Waffenstillstand

1 Papst Franziskus macht sich für einen Olympischen Frieden während der Spiele in diesem Sommer in Paris stark. Foto: dpa/Michael Kappeler

In einer Woche kommen Hunderttausende nach Paris, um bei Olympia dabei zu sein. In der Antike mussten während der Spiele die Waffen ruhen. Eine „kluge Tradition“, die unbedingt fortgesetzt werden sollte, so der Papst.











Papst Franziskus hat zu Olympia in Paris in einem eindringlichen Appell einen weltweiten Waffenstillstand gefordert. „Die Olympischen Spiele bringen von Natur aus Frieden und keinen Krieg“, heißt es in einer am Freitag vom Vatikan veröffentlichten Botschaft des Papstes. „In dieser sorgenvollen Zeit, in der der Weltfrieden ernsthaft bedroht ist, hoffe ich inständig, dass jeder bereit sein wird, diesen Waffenstillstand zu respektieren, in der Hoffnung auf eine Lösung der Konflikte und eine Rückkehr zur Harmonie.“