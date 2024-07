Olympische Spiele 2024 in Paris: Außenminister warnt vor Anschlägen auf israelische Sportler

1 Israels Außenminister Israel Katz hat vor möglichen Anschlägen auf die Sportler seines Landes gewarnt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Israels Olympia-Teilnehmer gelten wegen der Konflikte in Nahost als besonders gefährdet. Terroristen aus der Region könnten ihnen nach dem Leben trachten. Ein israelischer Minister warnt davor.











Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Israels Außenminister Israel Katz vor möglichen Anschlägen auf die Sportler seines Landes gewarnt. „Wir verfügen derzeit über Einschätzungen in Hinblick auf potenzielle Bedrohungen, die Terroristen aus Gruppen, die mit dem Iran verbündet sind, und andere Terrororganisationen darstellen“, schrieb der Minister in einem Brief an seinen französischen Amtskollegen Stéphane Séjourné, aus dem die „Times of Israel“ zitierte.