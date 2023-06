Tokio 2021 in der Pandemie – ist das möglich?

1 Die Olympischen Ringe vor dem Nationalstadion in Tokio: Licht am Ende des Tunnels? Foto: dpa

Ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Japan mehren sich die Zweifel an dem Megaereignis. Wir sondieren die Lage – politisch, sportlich, organisatorisch.









Tokio/Stuttgart - Genau in sechs Monaten, am 23. Juli, soll in der japanischen Hauptstadt die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele stattfinden. Die Frage ist nur, ob die Corona-Lage das zulässt.