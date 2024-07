Vom 26. Juli bis zum 11. August werden die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgetragen. Für Sportfans bedeutet das: Jeden Tag die verschiedensten Sportarten live vor Ort, im TV oder im Livestream miterleben. Welche Wettkämpfe heute stattfinden und wo Sie diese live anschauen können, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Olympia heute: Alle Wettkämpfe und Übertragungen im Überblick

Das Streaming-Angebot der Sportschau finden Sie auch in der ARD Mediathek, die Online-Übertragung vom Sportstudio gehört zum ZDF. Im TV überträgt Eurosport heute von 05:30 Uhr bis 5:00 Uhr die Olympischen Spiele in Paris. Ab 08:45 Uhr bis 00:15 Uhr läuft Olympia auch in der ARD.

Diese Wettkämpfe finden am Samstag, den 27. Juli, statt:

8:30 Uhr: Badminton

Mixed Doppel, Damen Einzel, Herren Doppel, Damen Doppel, Herren Einzel

9:00 Uhr: Handball

Spanien vs. Slowenien (Herren Vorrunde Gruppe A)

09:00 Uhr: Rudern

Herren Einer Vorläufe (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

09:00 Uhr: Schießen

Mixed Team 10m Luftgewehr Qualifikation

09:00 Uhr: Volleyball

Japan Vs. Deutschland (Herren Vorrunde Gruppe C, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

09:30 Uhr: Reiten

Vielseitigkeit Team Dressur (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

Vielseitigkeit Einzel Dressur (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Fechten

Damen Degen Einzel Runde der letzten 64

10:00 Uhr: Hockey

Großbritannien vs. Spanien (Herren Gruppe A, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Judo

Damen 48 kg Vorrunde

Herren 60 kg Vorrunge

10:12 Uhr: Rudern

Damen Einer Vorläufe

10:25 Uhr: Fechten

Herren Säbel Einzel Runde der letzten 64

10:30 Uhr: Hockey

Belgien vs. Irland

10:30 Uhr: Schießen

Herren 10m Luftpistole Qualifikation

Mixed Team 10m Luftgewehr, Medaillenentscheidung (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:50 Uhr: Fechten

Damen Degen Einzel Runde der letzten 32

11:00 Uhr: Basketball

Australien vs. Spanien (Herren Gruppenphase – Gruppe A, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Gerätturnen

Herren Qualifikation – Subdivision 1 (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Handball

Ungarn vs. Ägypten (Herren Vorrunde Gruppe B)

11:00 Uhr: Schwimmen

Damen 100m Schmetterling – Vorläufe

Damen 400m Freistil – Vorläufe

Herren 100m Brust – Vorläufe

Herren 400m Freistil – Vorläufe

Damen 4x100m Freistil Staffel – Vorläufe

Herren 4x100m Freistil Staffel – Vorläufe

Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“

11:00 Uhr: Wasserspringen (Medaillenentscheidung)

Damen Synchronspringen 3m Brett Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:30 Uhr: Rudern

Herren Doppelzweier Vorläufe

12:00 Uhr: Rudern

Damen Doppelzweier Vorläufe

12:00 Uhr: Skateboard

Herren Street Vorrunde

12:00 Uhr: Tennis

MS Erste Runde/WS Erste Runde

MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

MS & WS Erste Runde/MD & WD Erste Runde

12:30 Uhr: Fechten

Herren Säbel Einzel Runde der letzten 32

12:30 Uhr: Rudern

Herren Doppelvierer Vorläufe

12:30 Uhr: Schießen

Damen 10m Luftpistole Qualifikation

12:45 Uhr: Hockey

Niederlande vs. Südafrika (Herren Gruppe A)

12:50 Uhr: Rudern

Damen Doppelvierer Vorläufe

13:00 Uhr: Volleyball

Italien vs. Brasilien (Herren Vorrunde Gruppe B, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“ ab 14:25 Uhr)

13:15 Uhr: Hockey

Australien vs. Argentinien (Herren Gruppe B, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

13:30 Uhr: Basketball

Deutschland vs. Japan (Herren Gruppenphase Gruppe B, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:00 Uhr: Badminton

Damen Doppel, Mixed Doppel, Damen Einzel, Herren Doppel Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“), Herren Einzel

14:00 Uhr: Beachvolleyball

USA (Partain/Benesh) vs. Kuba (Diaz/Alayo) (Herren Vorrunde Gruppe D, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:00 Uhr: Handball

Kroatien vs. Japan (Herren Vorrunde Gruppe A)

14:00 Uhr: Wasserball

Niederlande vs. Ungarn (Damen Vorrunde Gruppe A)

14:10 Uhr: Fechten

Damen Degen Einzel Achtelfinale

14:15 Uhr: Schießen

Damen 10m Luftgewehr PreEvent Training

14:30 Uhr: 7er-Rugby

Verlierer in M21 vs. Verlieren in M22 (Herren Plätze 58)

14:30 Uhr: Radsport – Straße (Medaillenentscheidung)

Damen Einzel Zeitfahren (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:00 Uhr: 7er-Rugby

Verlierer in M34 vs. Verlierer in M24 (Herren Plätze 58)

15:00 Uhr: Beachvolleyball

Schweden (Ahman/Hellvig) vs. Australien (Nicolaidis/Carracher) (Herren Vorrunde Gruppe A)

15:00 Uhr: Fechten

Herren Säbel Einzel Achtelfinale

15:00 Uhr: Fußball

Argentinien vs. Irak (Herren Gruppe B, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

Dominikanische Republik vs. Spanien (Herren Gruppe C)

15:00 Uhr: Kanu-Slalom

Herren Canadier Einer Vorläufe 1. & 2. D (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:00 Uhr: Tischtennis

Herren & Damen Einzel Vorrunde

15:30 Uhr: 7er-Rugby

Gewinner M21 vs. Gewinner M22 (Herren Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:30 Uhr: Boxen

Damen 54 kg – Runde der letzten 32

15:30 Uhr: Gerätturnen

Herren Qualifikation – Subdivision 2 (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:35 Uhr: Wasserball

Griechenland vs. USA (Damen Vorrunde Gruppe B)

15:50 Uhr: Fechten

Damen Degen Einzel Viertelfinale

16:00 Uhr: 7er-Rugby

Gewinner M23 vs. Gewinner M24 (Herren Halbfinale)

16:00 Uhr: Handball

Norwegen vs. Argentinien (Herren Vorrunde Gruppe B)

16:00 Uhr: Judo

Damen 48 kg Hoffnungsrunde

Damen 48 kg Halbfinale B

Damen 48kg Halbfinale A

Herren 60kg Hoffnungsrunde

Herren 60kg Halbfinale B

Herren 60kg Halbfinale A

Damen 48kg Kampf um Bronze A

Damen 48kg Kampf um Bronze B

Herren 60kg Finale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

16:00 Uhr: Kanu-Slalom

Damen Kajak Einer Vorläufe 1. & 2. D (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

16:00 Uhr: Schießen

Herren 10m Luftgewehr PreEvent Training

16:15 Uhr: Fechten

Herren Säbel Einzel Viertelfinale

16:18 Uhr: Boxen

Damen 60kg Runde der letzten 32

16:30 Uhr: 7er-Rugby

Verlierer M19 vs. Verlierer M20 (Herren Plätze 1112)

16:30 Uhr: Tischtennis

Mixed Doppel Achtelfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

16:32 Uhr: Radsport – Straße (Medaillenentscheidung)

Herren Einzel Zeitfahren

17:00 Uhr: 7er-Rugby

Gewinner M19 vs. Gewinner M20 (Herren Plätze 910)

17:00 Uhr: Fußball

Ukraine vs. Marokko (Herren Gruppe B)

Usbekistan vs. Ägypten (Herren Gruppe C)

17:00 Uhr: Hockey

Deutschland vs. Frankreich (Herren Gruppe A, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Skateboard (Medaillenentscheidung)

Herren Street Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Volleyball

Polen vs. Ägypten (Herren Vorrunde Gruppe B)

17:06: Boxen

Herren 63,5kg Runde der letzten 32

17:15 Uhr: Basketball

Frankreich vs. Brasilien (Herren Gruppenphase Gruppe B, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:30 Uhr: Hockey

Indien vs. Neuseeland (Herren Gruppe B)

17:38 Uhr: Boxen

Herren 80kg Runde der letzten 32

18:00 Uhr: 7er-Rugby

Verlierer M25 vs. Verlierer M26 (Herre Plätze 78)

18:00 Uhr: Beachvolleyball

China (Xue/X.Y.Xia) vs. Australien (Mariafe/Clancy)

18:30 Uhr: 7er-Rugby

Gewinner M25 vs. Gewinner M26 (Herren Plätze 56)

18:30 Uhr: Wasserball

Spanien vs. Frankreich (Damen Vorrunde Gruppe B, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: 7er-Rugby (Medaillenentscheidung)

Verlierer M27 vs. Verlierer M28 (Herren Spiel um Platz 3, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Beachvolleyball

Brasilien (George/Andre) vs. Marokko (Abicha/Elgraoui) (Herren Vorrunde Gruppe D)

19:00 Uhr: Fechten

Damen Degen Einzel Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Fußball

Neuseeland vs. USA (Herren Gruppe A)

Israel vs. Paraguay (Herren Gruppe D)

19:00 Uhr: Handball

Deutschland vs. Schweden (Herren Vorrunde Gruppe A, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Surfen

Herren Runde 1 (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Tennis

MS Erste Runde/WS Erste Runde

19:30 Uhr: Badminton

Herren Doppel, Damen Einzel, Damen Doppel, Herren Einzel

19:45 Uhr: 7er-Rugby (Medaillenentscheidung)

Gewinner M27 vs. Gewinner M28 (Herren Finale, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:45 Uhr: Hockey

Argentinien vs. USA (Damen Gruppe B)

19:50 Uhr: Fechten

Herren Säbel Einzel Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

20:00 Uhr: Boxen

Damen 54kg – Runde der letzten 32

20:00 Uhr: Gerätturnen

Herren Qualifikation Subdivision 3

20:00 Uhr: Tischtennis

Herren & Damen Einzel Runde letzten 64

20:05 Uhr: Wasserball

Australien vs. China (Damen Vorrunde Gruppe A)

20:15 Uhr: Hockey

Niederlande vs. Frankreich (Damen Gruppe A)

20:30 Uhr: Schwimmen

Damen 100m Schmetterling Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

20:40 Uhr: Fechten (Medaillenentscheidung)

Damen Degen Einzel Kampf um Platz 3

20:42 Uhr: Schwimmen

Herren 400m Freistil Finale

20:48 Uhr: Boxen

Damen 60kg Runde der letzten 32

20:52 Uhr: Schwimmen (Medaillenentscheidung)

Damen 400m Freistil Finale

21:00 Uhr: Basketball

Griechenland vs. Kanada (Herren Gruppenphase Gruppe A, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:00 Uhr: Fußball

Frankreich vs. Guinea (Herren Gruppe A)

Japan vs. Mali (Herren Gruppe D)

21:00 Uhr: Handball

Dänemark vs. Frankreich (Herren Vorrunde Gruppe B)

21:00 Uhr: Volleyball

USA vs. Argentinien (Herren Vorrunde Gruppe C)

21:05 Uhr: Fechten (Medaillenentscheidung)

Herren Säbel Einzel Kampf um Platz 3

21:12 Uhr: Schwimmen

Herren 100m Brust Halbfinale

21:30 Uhr: Fechten (Medaillenentscheidung)

Damen Degen Einzel Finale

21:34 Uhr: Schwimmen (Medaillenentscheidung)

Damen 4 x 100m Freistil Staffel Finale

21:36 Uhr: Boxen

Herren 63,5kg – Runde der letzten 32

21:44 Uhr: Schwimmen (Medaillenentscheidung)

Herren 4 x 100m Freistil Staffel Finale

21:55 Uhr: Fechten (Medaillenentscheidung)

Herren Säbel Einzel Finale

22:00 Uhr: Beachvolleyball

USA (Nuss/Kloth) vs. Kanada (Bansley/Bukovec) (Damen Vorrunde Gruppe B, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

22:08: Boxen

Herren 80kg Runde der letzten 32

23:00 Uhr: Beachvolleyball

Italien (Cottafava/Nicolai) vs. Katar (Cherif/Ahmed) (Herren Vorrunde Gruppe A)

23:48 Uhr: Surfen

Damen Runde 1

Welche Sender übertragen die Olympischen Spiele 2024?

Alle Wettkämpfe werden auf den Sendern Eurosport 1, ARD und ZDF übertragen. Welcher Sender wann genau welches Ereignis überträgt, können Sie hier nachlesen: Olympia 2024: Alle Infos zur Übertragung. Was Sie zu den Livestreams wissen müssen, können Sie ebenfalls dem Artikel entnehmen.