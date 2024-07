Olympiasiegerin über Paris 2024: „Tempo weiter anziehen“ – warum Olympia für Tabea Kemme so wichtig ist

1 Tabea Kemme holte mit den deutschen Fußballerinnen Olympia-Gold in Rio de Janeiro. Foto: imago images/Eibner/imago sportfotodienst via www.imago-images.de

An diesem Donnerstag starten die deutschen Fußballerinnen in das Olympia-Turnier. Ein erfolgreiches Abschneiden hätte immense Bedeutung – sagt Olympiasiegerin Tabea Kemme im Interview.











Dreimal Bronze, einmal Gold – das ist die Bilanz der deutschen Fußballerinnen bei Olympischen Spielen. Nachdem die Mannschaft in Tokio nicht vertreten war, soll die Statistik nun in Paris aufgebessert werden. Was ist drin für das deutsche Team? Darüber spricht im Interview Tabea Kemme, die 2016 Olympiasiegerin wurde. Zudem betont sie, welch große Bedeutung dieses Turnier für den Frauenfußball in Deutschland generell hat.