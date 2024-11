1 Kristina Vogel in der Schillerallee. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Die Olympiasiegerin Kristina Vogel macht auf den anstehenden RTL-Spendenmarathon aufmerksam. Die ehemalige Bahnradsportlerin wird in einer Folge von "Unter uns" zu sehen sein.











Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel kommt in die Schillerallee. Wie RTL bekanntgibt, wird die ehemalige Bahnradsportlerin in Folge Nummer 7.501 am 18. November in der Serie "Unter uns" zu sehen sein.