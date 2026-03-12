Olympiasiegerin im Kugelstoßen: Emotional und eloquent – wie Yemisi Ogunleye über Sport und Glaube spricht

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist prominenter Gast bei der Stuttgarter Gottesdienst-Reihe „Nachtschicht“ – und singt auch den Gospelsong, der für einen goldenen Moment steht.
Es war ein Abend im Stade de France, der Momente für die Ewigkeit lieferte. Erst draußen, im vom Nieselregen feuchten Ring, aus dem heraus Yemisi Ogunleye die Kugel exakt 20 Meter weit stieß. Und später, in den Katakomben der Arena, als die Überraschungs-Olympiasiegerin aus Mannheim bei der Pressekonferenz spontan den Gospelsong „I Almost Let Go“ anstimmte und alle Anwesenden emotional aufs Tiefste berührte. Das Lied, das sie 2024 in Paris gesungen hat, sorgte jetzt erneut für Gänsehautstimmung. In Stuttgart. Und wieder dank Yemisi Ogunleye.