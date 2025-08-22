Olympiasiegerin aus Schmiden: Darja Varfolomeev hat fünf WM-Titel im Visier

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev aus Schmiden präsentiert sich bei den Weltmeisterschaften in Top-Verfassung. Nach der Qualifikation ist sie Favoritin auf erneut fünfmal Gold.
Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik eindrucksvoll ihre Ambitionen auf einen erneuten Fünffach-Triumph unterstrichen. Einen Tag nach ihren Qualifikationssiegen mit dem Reifen und dem Ball präsentierte die 18-Jährige aus Schmiden in Rio de Janeiro auch mit dem Band und den Keulen tadellose Übungen. Vor der letzten Vorkampfgruppe unter anderem mit der Olympia-Dritten Sofia Raffaeli aus Italien lag Deutschlands Sportlerin des Jahres in allen fünf Qualifikationen auf Rang eins.