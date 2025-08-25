Olympiasiegerin aus Fellbach: Hymnen-Panne für Darja Varfolomeev bei WM in Rio

Fünf WM-Titel an einem Wochenende – die Fellbacherin Sportgymnastin Darja Varfolomeev hat in Rio abgeräumt. Doch bei der Siegerehrung am Freitag lief nicht alles rund.

Eigentlich hätte es ein Moment purer Freude sein sollen, als Darja Varfolomeev vergangenen Freitag bei der Siegerehrung des Mehrkampffinales im brasilianischen Rio de Janeiro aufs Treppchen stieg. Die rhythmische Sportgymnastin hatte schließlich gerade den ersten Platz im Mehrkampf belegt. Ein Fehler der Veranstalter versetzte ihrer Freude allerdings einen kleinen Dämpfer.

Das Problem: Zur Siegerehrung wurde die georgische anstatt der deutschen Nationalhymne abgespielt. Varfolomeev reagierte sichtlich irritiert, schüttelte kurz den Kopf und blieb aber ruhig.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas bei einer WM passiert, aber jetzt ist es sowieso nicht mehr zu ändern“, erklärt die Olympiasiegerin. „Germany und Georgien stehen im Drop-Down Menü wahrscheinlich untereinander“, kommentierte ein User im Netz.

Ansonsten liegt ein tolles Wochenende hinter der 18-Jährigen aus Fellbach: Fünf Goldmedaillen konnte sie bei der Weltmeisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik in Rio abstauben. Sowohl im Mehrkampf als auch im Mannschafts-Mehrkampf, gemeinsam mit der Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB), landete sie auf dem ersten Platz. Auch drei der vier Einzelgerätefinals konnte sie für sich entschieden: Mit dem Ball, den Keule und dem Band gelang ihr der erste Platz.

Varfolomeev lässt nur einen WM-Titel in Rio aus

Lediglich im Einzelfinale mit dem Reifen ging die Sportlerin des Jahres 2024 leer aus und belegte nur den fünften Platz. Für einen weiteren deutschen Erfolg sorgte in diesem Finale ihre Vereinskollegin Anastasia Simakova vom TSV Schmiden, die sich über Bronze freuen durfte.

Am Sonntag hatte Varfolomeev dann auch noch ihre erhoffte Siegerehrung – dieses Mal mit der richtigen Nationalhymne. „Ich habe den Moment sehr genossen. Alleine meine Hymne zu singen, ist sehr schön. Das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden“, sagte Varfolomeev nach der Siegerehrung.