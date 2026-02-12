Olympiasieger im Skispringen: Göppinger Philipp Raimund – der „Kopf macht den Affen“

Der Gold-Coup auf der Normalschanze wirkt bei Philipp Raimund nach – dabei will der in Göppingen geborene Skispringer auf der Großschanze die nächste Medaille holen.
Weiterhin ist Philipp Raimund (25), zumindest aus deutscher Sicht, der Überraschungs-Olympiasieger dieser Winterspiele. Dazu passt, dass auch er selbst noch nicht völlig überblickt, was ihm am Montagabend auf der Normalschanze von Predazzo gelungen ist. „Es wird dauern, bis ich realisiert und akzeptiert habe, dass ich Olympiasieger bin“, sagte der in Göppingen geborene Skispringer vom SC Oberstdorf am Donnerstag in einer Medienrunde, „der Kopf fängt immer wieder an, den Affen zu machen.“ Dabei könnte es helfen, die Gedanken nun ziemlich schnell zu ordnen.