Olympia und Paralymics: Stuttgarts Sportlerinnen und Sportler – in Paris erfolgreich, in der Heimat geehrt

57 Sportlerinnen und Sportler aus Stuttgart waren in Paris bei den Olympischen Spielen und den Paralympics am Start gewesen. 20 von ihnen wurden am Dienstag im Rathaus der Stadt Stuttgart geehrt.

Einer überragte sie alle: Leo Neugebauer war am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Rathaus der größte der 20 Sportlerinnen und Sportler, die von Oberbürgermeister Frank Nopper geehrt worden sind. Der groß gewachsene Zehnkämpfer hat kürzlich bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille gewonnen – womit er allerdings nicht der ranghöchste Athlet war, der sich ins Goldene Buch der Stadt Stuttgart eingetragen hat.

Denn in Darja Varfolomeev (Rhythmische Sportgymnastik) war auch eine Olympiasiegerin gekommen, in Maurice Schmidt (Rollstuhlfechten) ein Paralympicssieger. Doch ging es bei der Ehrung der Olympia- und Paralympicsteilnehmer aus Stuttgart am Dienstag ja nicht wirklich um die erreichte Platzierung. „Das Wichtigste an den Olympischen Spielen ist nicht das Siegen, sondern das Dabeisein“, sagte Nopper – und betonte: „Deswegen gratuliere ich allen Stuttgarter Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Insgesamt waren 57 Athletinnen und Athleten aus Stuttgart bei Olympia und den Paralympics in Paris am Start gewesen – deutlich mehr als noch vor drei Jahren in Tokio (33). „Stuttgart ist in der olympischen Welt stärker geworden“, schloss Nopper daraus und rief den Sportlerinnen und Sportlern zu: „Stuttgart ist stolz auf Sie.“

Von den 57 ehrenswerten Athletinnen und Athleten hatten am Dienstag 20 Zeit gefunden, ins Rathaus zu kommen. Neben Varfolomeev („Wir freuen uns sehr, dass unsere Leistungen gewürdigt werden“), Neugebauer und Schmidt unter anderem der Silbermedaillengewinner Niko Kappel (Kugelstoßen der Kleinwüchsigen), die Mehrkampf-Achte Helen Kevric (Turnen) oder die Olympia-Vierte Margarita Kolosov (Rhythmische Sportgymnastik).

Neben der Möglichkeit, sich ins Goldene Buch einzutragen, bekamen die Sportlerinnen und Sportler noch ein kleines Präsent von der Stadt. Tim Lamsfuß, der Leiter des Stuttgarter Olympiastützpunktes, bedankte sich seinerseits für die Unterstützung der Stadt und des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSV). Dessen Präsident Jürgen Scholz und OB Frank Nopper überreichte Lamsfuß eine Illustration mit Comiczeichnungen aller 57 Stuttgarter Olympia- und Paralympicsteilnehmerinnen und -teilnehmer.