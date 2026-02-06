Olympia-Start nach Knöchelbruch: So gewann Ramona Hofmeister das Rennen gegen die Zeit

Snowboarderin Ramona Hofmeister gehört trotz einer Fraktur des Sprunggelenks, die sie sich im September zuzog, zu den Olympia-Favoritinnen im Parallel-Riesenslalom.
Die Olympischen Spiele hatten noch gar nicht begonnen, da waren Verletzungen schon ein großes Thema, schließlich will Abfahrts-Superstar Lindsey Vonn trotz eines gerissenen Kreuzbandes im Knie Gold holen. Es wäre eine unglaubliche Geschichte, aber nicht die einzige aus der Abteilung Medizin, die verwundert. Eine sagenhafte Erzählung hat bei den Winterspielen im Norden Italiens auch Ramona Hofmeister beizusteuern.