Medialer Hype um den Olympia-Dress der Mongolei: Das Team aus Asien präsentiert sich bei der Eröffnungsfeier an der Seine in Paris mit einem ganz besonderen Outfit, das von traditioneller Kleidung inspiriert ist.

Olympia 2024 in Paris steht bevor, und schon vor dem ersten Startschuss sorgt ein bestimmtes Land für Furore auf der Modebühne. Die Mongolei hat mit ihren traditionell inspirierten Outfits für die Eröffnungsfeier die Herzen der Tiktok und Social-Media-Gemeinde im Sturm erobert.

Die auffälligen Roben, kunstvoll bestickten Westen und Accessoires sind vom Modelabel Michel & Amazonka aus der Hauptstadt Ulan Bator entworfen worden – wie schon 2022 bei der Winter-Olympiade in Peking und 2021 bei den Spielen in Tokio. Die Kleidungsstücke für Olympia in Paris vereinen gekonnt die Nationalfarben Blau und Rot mit traditionellen Mustern und Motiven wie dem Soyombo-Symbol von der mongolischen Flagge. Das Ziel war es, Tradition mit Moderne zu vereinen und die mongolische Kultur in einem zeitgenössischen Licht zum Ausdruck zu bringen, so das Designerteam.

Lesen Sie auch

Mongolisches Olympia-Outfit von „Michel & Amazonka“

Jedes Outfit soll etwa 20 Stunden Handarbeit in Anspruch genommen haben - ein Aufwand, der sich mehr als ausgezahlt hat. In den sozialen Medien explodieren die Kommentare förmlich vor Begeisterung. „Das ist mongolische Haute-Couture!“, schwärmt ein Nutzer auf Instagram. Andere sehen die Mongolei schon als „ersten Modesieger der Olympischen Spiele“.

Neben den langen Roben werden die Outfits durch zeremonielle Ohrringe, bestickte Taschen, Hüte, Gürtel und Stiefel ergänzt. Die auffälligen Looks sollen die Athleten jedoch nicht bei den Wettkämpfen tragen, sondern lediglich bei der großen Eröffnungsfeier am 26. Juli präsentieren. Diese wird übrigens nicht in einem Stadion ausgetragen, sondern an der Seine – erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele. Auch das Maskottchen für Olympia in Paris steht schon fest.

Damit sorgt die Mongolei für Gesprächsstoff vor Beginn der Spiele. Viele Fans sind sich sicher: Egal wie die Athleten abschneiden, das Outfit-Outfit der Mongolei ist absolut eine Goldmedaille wert.