Olympia-Kolumne: Eine Brezel für 4,30 Euro? So ein Schmarrn!

In Italien lässt es sie gut genießen. Aber Vorsicht! Der olympische Speiseplan enthält auch wahre Tücken.
Eigentlich wollten wir an dieser Stelle ein launiges Stück zum Thema „Ernährung bei den Olympischen Spielen“ schreiben. Aber: Mit dem Spaß ist es diesbezüglich vorbei, seit es einige Damen im deutschen Biathlon-Lager mit dem Magen haben. Angeblich waren die Burger schuld. Wir könnten nun Mitgefühl heucheln, aber das wäre an dieser Stelle unangebracht. Denn, ganz ehrlich: Wer isst denn in Italien schon Burger?