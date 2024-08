Olympia-Kolumne aus Paris: Der Reporter auf dem Weg zum Olympiasieg – im Gehen

1 Die Wege durch Paris sind lang – auch in den Tunneln der Metro. Foto: imago//Haslin

Als Olympiareporter fährt man Bus und Bahn – aber: Man läuft auch ziemlich viel. Weshalb das Gehen unsere bevorzugte Disziplin geworden ist.











Wir haben an dieser Stelle ja schon das eine oder andere Mal über das Wetter in Paris berichtet. Wir wollten das daher eigentlich nicht mehr wiederholen – aber dann waren wir am Donnerstagabend auf dem Weg von der Turn-Arena in Bercy zurück in unser Quartier in La Défense. Das ist im Grunde nichts Besonderes, weil die Verbindung perfekt passt. Die Metrolinie 1 befährt unsere persönliche olympische Stammstrecke von Ost nach West, danach sind es nur noch ein paar Hundert Meter bis in die Unterkunft. Alles kein großes Ding. Und mittlerweile Gewohnheit.