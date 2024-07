Olympia in Paris: Seine-Werte passen: Triathlon-Rennen bei Olympia bestätigt

1 Nach mehreren Tagen Seine-Sperre können die Triathleten antreten. Foto: Marijan Murat/dpa

Mit einem Tag Verspätung können die Triathlon-Wettkämpfe bei Olympia stattfinden. Eine Wasserprobe der Seine brachte grünes Licht. Es kommt damit nun zum Doppel-Event.











Paris - Der Triathlon der Männer bei den Olympischen Spielen in Paris kann mit einem Tag Verspätung stattfinden. Die Veranstalter gaben bekannt, dass die jüngsten Wasserproben in der Seine die Rennen nun ermöglichen. Damit kommt es heute zu einem Doppel-Event: Um 8.00 Uhr starten die Frauen mit einem Sprung in den Pariser Fluss am Pont Alexander III in ihr Rennen. Um 10.45 Uhr steht dann das am Dienstag noch abgesagte Rennen der Männer auf dem Programm.