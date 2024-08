Erfolgreichster Olympionike 2024

Die Spiele von Paris sind Geschichte. Die Stimmung war gut, Befürchtungen über Chaos in der französischen Hauptstadt oder gar Anschläge haben sich nicht erfüllt – und die Erwartungen wurden übertroffen. Die Messlatte für künftige Organisatoren haben die Franzosen hoch gelegt. Und die mehr als 10 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal mehr sportliche Höchstleistungen erbracht. Insgesamt wurden 329 Goldmedaillen vergeben. Wer aber waren die erfolgreichsten Olympioniken bei Olympia 2024? Wer die erfolgreichsten Nationen? Eine Übersicht.

Die erfolgreichste Teilnehmerin der diesjährigen Spiele ist eine Schwimmerin: Zhang Yufei. Die Chinesin stand zwar nie ganz oben auf dem Treppchen, gewann aber einmal Silber und fünfmal Bronze – also insgesamt sechs Medaillen. Zhang gewann drei ihrer Medaillen mit der Lagenstaffel (Frauen und Mixed), außerdem über 50 Meter Freistil, sowie 100 und 200 Meter Schmetterling. Die Bilanz hat aber ein „Geschmäckle“. Die 26-Jährige gehört zu den chinesischen Sportlerinnen und Sportlern, bei denen vor den vergangenen Spielen in Tokio ein verbotenes Herzmittel festgestellt worden war. Strafen gab es dafür nicht. China argumentierte mit verunreinigtem Essen, die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) schenkte dem Glauben – und steht deshalb massiv in der Kritik. Zhang war eine von elf mutmaßlichen Dopern, die auch in Paris an den Start gingen.

Wer hat die meisten Goldmedaillen in Paris gewonnen?

Legt man die gewonnenen Goldmedaillen als Maßstab an, dann ist ein anderer Athlet der erfolgreichste der Spiele: Leon Marchand aus Frankreich gewann viermal Gold, außerdem einmal Bronze. Er ist damit auch der erfolgreichste männliche Athlet der Spiele. Der 22-Jährige aus Toulouse schwang sich zum neuen Nationalhelden der Gastgeber auf – auch wegen ihm war die Stimmung bei den Schwimmwettbewerben grandios. Marchand gewann seine vier goldenen Medaillen über folgende Distanzen: 200 Meter Brust, 200 Meter Schmetterling, 200 und 400 Meter Lagen. Hinzu kam der dritte Platz mit der 4x100 Meter Lagen-Staffel.

Leon Marchand gehörte zu den Shootingstars der diesjährigen Spiele. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Richard Ellis

Überhaupt sind Schwimmerinnen und Schwimmer ganz vorne dabei, wenn es ums Medaillensammeln bei den Spielen in Paris geht. Hinter Zhang und Marchand folgen in der Rangliste der erfolgreichsten Teilnehmer vier weitere Athletinnen, die ihre Medaillen allesamt im Becken gesammelt haben:

Torri Huske (USA): fünf Medaillen (3x Gold, 2x Silber)

Mollie O’Gallaghan (Australien): fünf Medaillen (3x Gold, 1x Silber, 1x Bronze)

Regan Smith (USA): fünf Medaillen (2x Gold, 3x Silber)

Kaylee McKeown: fün Medaillen (2x Gold, 1, Silber, 2x Bronze)

Dass gerade im Schwimmsport viele Medaillen gesammelt werden, ist nicht verwunderlich. Denn die meisten Teilnehmer gehen über mehrere Distanzen an den Start. Außerdem gibt es weitere Möglichkeiten mit den Staffeln auf Medaillen. Der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten ist ebenfalls ein Schwimmer. Michael Phelps hat insgesamt 28 Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen – 23 davon in Gold.

Folgenden Sportlerinnen und Sportler haben vier Medaillen bei Olympia 2024 gewonnen:

Simone Biles (USA, Turnen)

Summer McIntosh (Kanada, Schwimmen)

Shinnosuke Oka (Japan, Turnen)

Ariarne Titmus (Australien, Schwimmen)

Kate Douglass (USA, Schwimmen)

Gretchen Walsh (USA, Schwimmen)

Katie Ledecky (USA, Schwimmen)

Rebeca Andrade (Brasilien, Turnen)

Jungxuan Yang (China, Schwimmen)

Wer sind die erfolgreichsten deutschen Olympioniken 2024?

Deutschland hat zwar mehr Goldmedaillen als bei den vergangenen Spielen gewonnen, die Ausbeute fiel aber insgesamt schlechter aus. 33 mal Edelmetall durften sich die Sportlerinnen und Sportler, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach Paris gesandt hatte, umhängen. Sieben von ihnen gewannen mehr als eine Medaille. Max Lemke und Jacob Schopf feierten ihre beiden Goldmedaillen gemeinsam. Sie siegten sowohl mit dem Kajak-Vierer der Männer über 500 Meter als auch im Zweier über dieselbe Distanz. Jessica von Bredow-Werndl stieg ebenfalls zweimal ganz oben aufs Treppchen. Im Dressurviereck gewann sie sowohl in der Einzelkonkurrenz als auch mit dem Team. Ebenfalls zwei Medaillen im Dressurreiten gewann Isabell Werth (einmal Gold, einmal Silber), die nun die erfolgreichste deutsche Olympionikin ist.

Über mehr als eine Medaille freuen konnte sich zudem Lea Friedrich freuen, die einmal Silber und einmal Bronze (mit dem Team) beim Bahnradfahren gewann. Doppeltes Medaillen-Glück gab es auch im Kanu für Jule Marie Hake und Paulina Paszek – als Duo und im Vierer.