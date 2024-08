Vom 26. Juli bis zum 11. August werden die Olympischen Sommerspiele in Paris ausgetragen. Für Sportfans bedeutet das: Jeden Tag die verschiedensten Sportarten live vor Ort, im TV oder im Livestream miterleben. Welche Wettkämpfe heute stattfinden und wo Sie diese live anschauen können, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Olympia heute: Alle Wettkämpfe und Übertragungen im Überblick

Das Streaming-Angebot der Sportschau finden Sie auch in der ARD Mediathek, die Online-Übertragung vom Sportstudio gehört zum ZDF. Im TV überträgt Eurosport heute von 05:00 Uhr bis 5:00 Uhr die Olympischen Spiele in Paris. Ab 07:15 Uhr bis 00:00 Uhr läuft Olympia auch in der ARD. Viele Entscheidungen können Sie auch im Livestream bei „Sportschau“ und „Sportstudio“ streamen. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass Livestreams nachträglich noch hinzugefügt werden.

Diese Wettkämpfe finden am Donnerstag, den 8. August, statt:

7:30 Uhr: Freiwasserschwimmen (Medaillenentscheidung)

Damen 10km (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

9:00 Uhr: Golf

Damen Runde 2 (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

9:00 Uhr: Taekwondo

Refugee Olympic Team (Yahya Al Ghotany) vs. Hongkong (Lo Wai Fung) (Herren 68kg Qualifikation)

Damen 57kg Achtelfinale

Herren 68kg Achtelfinale

10:00 Uhr: Klettern

Damen Bouldern & Lead, Lead Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik

Einzel Mehrkampf Qualifikation – Teil 1 von 2 (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Tischtennis

Herren Team Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:00 Uhr: Wasserspringen

Damen 3m Brett Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:05 Uhr: Leichtathletik

Damen Siebenkampf 100m Hürden

Damen Kugelstoßen Qualifikation

Damen 100m Hürden Hoffnungsläufe

Damen Siebenkampf Hochsprung

Damen 4 x 100m Staffel Runde 1

Herren 4 x 100m Staffel Runde 1

Herren 800m Hoffnungsläufe

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

10:30 Uhr: Kanu-Rennsport

Damen Canadier Einer 200m Vorläufe

Herren Canadier Zweier 500m Halbfinale

Damen Kajak Vierer 500m Halbfinale 1

Herren Kajak Vierer 500m Halbfinale

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Moderner Fünfkampf

Herren Fechten Platzierungsrunde (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

11:00 Uhr: Ringen

Herren GR 67kg Hoffnungsrunde

Herren GR 87kg Hoffnungsrunde

Damen Freistil 53kg Hoffnungsrunde

Herren Freistil 57kg Achtelfinale

Damen Freistil 57kg Achtelfinale

Herren Freistil 86kg Achtelfinale

Herren Freistil 86kg Viertelfinale

Damen Freistil 57kg Viertelfinale

Herren Freistil 86kg Viertelfinale

12:13 Uhr: Segeln (Medaillenentscheidung)

Herren Kitesurfen

Damen Kitesurfen

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

12:35 Uhr: Klettern

Herren Speed Viertelfinale

Herren Speed Halbfinale

Herren Speed Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

12:40 Uhr: Kanu-Rennsport

Damen Canadier Einer 200m Viertelfinale

Herren Canadier Zweier 500m Medaillen (Medaillenentscheidung)

Damen Kajak Vierer 500m Finale A (Medaillenentscheidung)

Herren Kajak Vierer 500m Finale A (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

13:00 Uhr: Wasserball

Italien vs. Kanada (Damen Plätze 58)

14:00 Uhr: Hockey (Medaillenentscheidung)

Indien vs. Spanien (Herren Spiel um Platz 3, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:30 Uhr: Moderner Fünfkampf

Damen Fechten Platzierungsrunde (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

14:30 Uhr: Taekwondo

Herren 68kg Viertelfinale

Damen 57kg Viertelfinale

Herren 68kg Halbfinale

Damen 57kg Halbfinale

14:35 Uhr: Wasserball

Niederlande vs. Spanien (Damen Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

15:00 Uhr: Gewichtheben (Medaillenentscheidung)

Damen 59kg (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“ ab 15:05 Uhr)

15:00 Uhr: Rhythmische Sportgymnastik

Einzel Mehrkampf Qualifikation – Teil 2 von 2

15:00 Uhr: Tischtennis

Damen Team Halbfinale

15:00 Uhr: Wasserspringen (Medaillenentscheidung)

Herren 3m Brett Finale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

16:00 Uhr: Volleyball

Brasilien vs. USA (Damen Halbfinale, (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

16:30 Uhr: Handball

Damen Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Beachvolleyball

Herren oder Damen Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Fußball (Medaillenentscheidung)

Ägypten vs. Marokko (Herren Spiel um Platz 3, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:00 Uhr: Radsport – Bahn

Herren Omnium Scratch ¼

Damen Keirin Viertelfinale

Herren Omnium Zeitfahren 2/4

Herren Sprint, Viertelfinale

Damen Keirin Halbfinale

Herren Omnium Ausscheidungsverfahren ¾

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

17:30 Uhr: Basketball

Frankreich vs. Deutschland (Herren Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

18:00 Uhr: Wasserball

Griechenland vs. Ungarn (Damen Plätze 58)

18:15 Uhr: Ringen

Herren Freistil 57kg Halbfinale

Herren Freistil 86kg Halbfinale

Damen Freistil 57kg Halbfinale

Herren GR 67kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Herren GR 67kg Finale (Medaillenentscheidung)

Herren GR 87kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Herren GR 87kg Finale (Medaillenentscheidung)

Damen Freistil 53kg Kampf um Platz 3 (Medaillenentscheidung)

Damen Freistil 53kg Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:00 Uhr: Hockey (Medaillenentscheidung)

Deutschland vs. Niederlande (Herren Finale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:01 Uhr: Radsport – Bahn

Damen Keirin, Finale (Medaillenentscheidung)

Herren Omnium Punktefahren 4/4 (Medaillenentscheidung)

Herren Sprint Plätze 58

19:30 Uhr: Gewichtheben (Medaillenentscheidung)

Herren 73kg (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:30 Uhr: Taekwondo

Herren 68kg Hoffnungsrunde

Damen 57kg Hoffnungsrunde

Herren 68kg Kampf um Bronze (Medaillenentscheidung)

Damen 57kg Kämpfe um Bronze (Medaillenentscheidung)

Herren 68kg Finale (Medaillenentscheidung)

Damen 57 kg Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

19:35 Uhr: Leichtathletik

Damen 1500m Halbfinale

Damen Siebenkampf Kugelstoßen

Damen Weitsprung Finale (Medaillenentscheidung)

Herren Speerwurf Finale (Medaillenentscheidung)

Herren 200m Finale (Medaillenentscheidung)

Damen Siebenkampf 200m

Damen 400m Hürden Finale (Medaillenentscheidung)

Herren 110m Hürden Finale (Medaillenentscheidung)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“ ab 18:55 Uhr)

19:35 Uhr: Wasserball

Australien vs. USA (Damen Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

20:00 Uhr: Tischtennis

Deutschland vs. Japan (Damen Team Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

20:00 Uhr: Volleyball

Türkei vs. Italien (Damen Halbfinale)

21:00 Uhr: Basketball

USA vs. Serbien (Herren Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:00 Uhr: Beachvolleyball

Herren oder Damen Halbfinale (Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:30 Uhr: Boxen (Medaillenentscheidung)

Herren 57kg Halbfinale

Damen 75kg Halbfinale

Frankreich (Billal Bennama) vs. Usbekistan (Hasanboy Dusmatov) (Herren 51 kg Finale)

China (Chang Yuan) vs. Türkei (Hatice Akbas) (Damen 54kg Finale)

(Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

21:30 Uhr: Handball

Norwegen vs. Dänemark (Damen Halbfinale, Übertragung im Livestream bei „Sportschau“ und beim „Sportstudio“)

22:00 Uhr: Beachvolleyball

Herren oder Damen Halbfinale

Welche Sender übertragen die Olympischen Spiele 2024?

Die Wettkämpfe werden in Deutschland auf den Sendern Eurosport 1, ARD und ZDF übertragen. Welcher Sender wann genau welches Ereignis überträgt, können Sie hier nachlesen: Olympia 2024: Alle Infos zur Übertragung. Wenn Sie alle Wettkämpfe schauen möchten, benötigen Sie ein Abo bei discovery+. Was Sie zu den Livestreams wissen müssen, können Sie ebenfalls dem Artikel entnehmen.